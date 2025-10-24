Russisches Geld in EU für Ukraine? Gequälte Krämerseelen halten dagegen
Die EU bleibt im Umgang mit Russland gewohnt uneins und hasenfüßig. Warum das auch an Aufrufen aus der deutschen Wirtschaft liegt, schreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.
So richtig es ist, dass ausländisches Vermögen in einer der Rechtsstaatlichkeit verpflichteten EU nicht einfach beschlagnahmt werden kann, so klar liegt der Fall: Selbstverständlich hat Russland für die Beseitigung der immensen Schäden aufzukommen, die sein verbrecherischer Angriffskrieg in der Ukraine anrichtet.
