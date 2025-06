Deutschland will mehr Unterstützung für die Luftverteidigung der Ukraine organisieren. Mehr Partner soll es auch für den Hightech-Kampf geben.

red/dpa 04.06.2025 - 15:30 Uhr

Verteidigungsminister Boris Pistorius will einen neuen Anlauf für die internationale Verstärkung und Aufrechterhaltung der ukrainischen Flugabwehr nehmen. Dazu solle eine multinationale Initiative („Immediate Action on Air Defense“) neu aufgelegt werden, sagte der SPD-Politiker in Brüssel vor einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe.