Baerbock zu Abschiedsbesuch in der Ukraine eingetroffen

Die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock ist zu einem Abschiedsbesuch in die Ukraine gereist. Die Grünen-Politikerin traf am Morgen in Kiew ein.

dpa 01.04.2025 - 08:01 Uhr

