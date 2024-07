Moskau will nicht an zweitem Friedensgipfel teilnehmen

Ein erstes Ukraine-Treffen in der Schweiz fand ohne Russland statt. Bei einem zweiten Treffen hätte Kiew Moskau gern dabei. Doch bevor irgendetwas offiziell wird, ist die Antwort von dort eindeutig.

red/dpa 11.07.2024 - 09:52 Uhr

Russland will nach Angaben aus dem Außenministerium nicht an einem möglichen zweiten Friedensgipfel zur Ukraine teilnehmen. Die Kiewer Vorstellungen zu einem Nachfolgetreffen der Konferenz in der Schweiz Mitte Juni seien bekannt, sagte Vizeaußenminister Michail Galusin der staatlichen Nachrichtenagentur Ria in Moskau. Aus russischer Sicht solle es dabei erneut nur um die Vorschläge des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gehen, andere Friedensinitiativen würden ignoriert. „Für uns sind solche Ultimaten unannehmbar, und wir werden an solchen Gipfeln nicht teilnehmen“, sagte Galusin.