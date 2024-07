Prominente Ökonomin stirbt bei Fenstersturz in Moskau

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gab es in Moskau immer wieder ungewöhnliche Todesfälle, darunter auch Fensterstürze. Diesmal starb eine prominente Ökonomin.

dpa 25.07.2024 - 09:32 Uhr

Moskau - In Moskau ist die prominente russische Ökonomin Valentina Bondarenko bei einem Sturz aus dem Fenster gestorben. Die 82 Jahre alte bekannte Wirtschaftswissenschaftlerin, die den Internationalen Nikolai-Kontratjew-Fonds leitete, sei auf tragische Weise aus dem Fenster ihrer Wohnung gefallen, berichteten Medien in Moskau. Der Wirtschaftszeitung "Wedomosti" zufolge ereignete sich das Unglück bereits am Montag (22. Juli). Es gebe keinen Hinweis auf eine äußere Gewalteinwirkung oder einen kriminellen Hintergrund, schrieb das Blatt unter Berufung auf Behörden.