Russland rüstet massiv auf So stark ist Russland wirklich
Russland versetzt der Nato immer mehr Nadelstiche und rüstet massiv auf. Doch wie stark sind seine Streitkräfte tatsächlich?
Solche Vorfälle häufen sich: Cyberattacken gegen Infrastruktur, Unternehmen, militärische Einrichtungen. Flüge russischer Kampfjets und Drohnen über Gebiet oder Schiffe von Nato-Staaten. In immer dichterer Folge testet Europas mit Abstand stärkste Militärmacht die Verteidigungsbereitschaft, die Schwachstellen und vor allem die Entschlossenheit der westlichen Allianz.
