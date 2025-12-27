Die Ukraine hat mit den USA ausgehandelt, wie ein Frieden für sie erträglich sein könnte. Jetzt bestätigt Washington ein Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj.
27.12.2025 - 04:51 Uhr
Palm Beach/Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Sonntag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen für Sonntagnachmittag 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Mit dem neuen Spitzentreffen der beiden Staatschefs soll weiter über ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gesprochen werden, der bald vier Jahre andauert.