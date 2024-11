Quadrobics nennt sich ein Trend, bei dem sich Kinder und Jugendliche mit Masken wie Tiere bewegen. Moskau sieht darin einen gefährlichen westlichen Trend, „Faschismus“ und „Entmenschlichung“.

Inna Hartwich 05.11.2024 - 15:01 Uhr

Kinder auf allen vieren? Mit Masken und Stoffpfoten und baumelnden bunten Schwänzen? Nein, solch ein Verhalten dürfe nicht geduldet werden. Sergej Lawrow und Wjatscheslaw Wolodin, Russlands Außenminister und Russlands Parlamentssprecher, sind sich sicher: Dieses „Projekt zur Entmenschlichung“, so Wolodin, diese „krankhafte Beschäftigung“, so Lawrow – in ihren Augen natürlich aus dem Westen heraus ihr geliebtes Russland unterwandernd – müsse weg. Die beiden sind nicht allein mit ihrer Meinung, dass Quadrobing oder Quadrobics, wie das Hobby einiger Kinder und Jugendlicher weltweit genannt wird, nichts auf Russlands Straßen und auch nicht in Russlands Haushalten zu suchen habe. Ähnlich wie die nicht vorhandene „LGBT-Bewegung“ soll nun auch Quadrobing per Gesetz als „extremistische, destruktive Ideologie“ verboten werden. Ein Gesetzesentwurf liegt bereits der Staatsduma vor. Unter Russlands Abgeordneten hat sich längst ein anderer Trend etabliert: Gefahren dort zu sehen, wo keine sind. Schon veranstalten Schulen Elternabende, Kliniken verteilen Merkblätter zur „Gefahr durch Quadrober“. Und der Staat droht mit dem Entzug des Sorgerechts, sollte ein Kind Hund oder Katze spielen.