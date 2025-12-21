Russland Wovor Putin sich fürchten sollte
Vor 200 Jahren hatte sich für Russland eine Alternative zur Tyrannei eröffnet. Die Dekabristen, die damals den Aufstand probten, sind heute noch verschrien.
Vor 200 Jahren hatte sich für Russland eine Alternative zur Tyrannei eröffnet. Die Dekabristen, die damals den Aufstand probten, sind heute noch verschrien.
In Russland herrschten 370 Jahre lang Zaren, danach die Kommunistische Partei. Seit 1999 hat Wladimir Putin das Sagen. Freiheit war in jeder dieser Epochen ein Fremdwort. Nur für kurze Momente öffnete sich eine Hintertür der Geschichte – erstmals vor 200 Jahren mit dem Aufstand der Dekabristen. Wenn sie erfolgreich gewesen wären, hätte das Land auf den Weg zu einem liberalen Verfassungsstaat einschwenken können.
Kürzester Tag und längste Nacht: Am Sonntag beginnt der Winter. Ein Wendepunkt, der auch in der Lichtsymbolik von Weihnachten gefeiert wird. Schon bald ist es wieder länger hell.
Eigentlich würde der Weihnachtsmann beim Geschenkeausliefern zerdrückt und verheizt. Doch es gibt eine Lösung, wie ein Physiker berechnet hat. Die erklärt auch, warum Santa Claus nie zu sehen ist.