Russland: Wovor Putin sich fürchten sollte
Kein Freund liberaler Ideen: Russlands Präsident Wladimir Putin Foto: AFP

Vor 200 Jahren hatte sich für Russland eine Alternative zur Tyrannei eröffnet. Die Dekabristen, die damals den Aufstand probten, sind heute noch verschrien.

In Russland herrschten 370 Jahre lang Zaren, danach die Kommunistische Partei. Seit 1999 hat Wladimir Putin das Sagen. Freiheit war in jeder dieser Epochen ein Fremdwort. Nur für kurze Momente öffnete sich eine Hintertür der Geschichte – erstmals vor 200 Jahren mit dem Aufstand der Dekabristen. Wenn sie erfolgreich gewesen wären, hätte das Land auf den Weg zu einem liberalen Verfassungsstaat einschwenken können.

 

Aber der Reihe nach: Am 1. Dezember 1825 starb Zar Alexander I. Sein Bruder Nikolaus war als Nachfolger ausersehen. Am 14. Dezember des julianischen Kalenders, der damals in Russland noch galt, dem 26. Dezember unserer Zeitrechnung, sollten die Garderegimenter in Sankt Petersburg ihren Eid auf den neuen Zaren ablegen. Viele der Offiziere verweigerten dies. Sie wollten damit gegen das autokratische Regime, die Polizeiwillkür und die Zensur protestieren. Sie forderten eine „Konstitution“ – eine Verfassung. Was das heißt, hatten viele von ihnen in Frankreich kennengelernt. Dorthin hatte es sie nach den Napoleonischen Kriegen verschlagen. Den Aufständischen, die nach dem russischen Wort für den Monat Dezember „Dekabristy“ genannt wurden, war jedoch kein Erfolg beschieden. Ihre Rädelsführer wurden hingerichtet, Gefolgsleute nach Sibirien oder ins Exil verbannt.

Leute, die nach Freiheit streben wie die Dekabristen, sind auch in Putins Russland unerwünscht. Das ist wörtlich zu nehmen. Russische Behörden haben einen gleichnamigen Verein für unerwünscht erklärt, der Journalisten unterstützt, „welche aufgrund ihres Widerstandes gegen die militärische Aggression Russlands sowie aufgrund von Zensur und Verfolgung gezwungen waren, ihr Heimatland zu verlassen“. Seit 1825 hat sich wenig geändert.

Von Armin Käfer
