Russland: Wovor Putin sich fürchten sollte

Aber der Reihe nach: Am 1. Dezember 1825 starb Zar Alexander I. Sein Bruder Nikolaus war als Nachfolger ausersehen. Am 14. Dezember des julianischen Kalenders, der damals in Russland noch galt, dem 26. Dezember unserer Zeitrechnung, sollten die Garderegimenter in Sankt Petersburg ihren Eid auf den neuen Zaren ablegen. Viele der Offiziere verweigerten dies. Sie wollten damit gegen das autokratische Regime, die Polizeiwillkür und die Zensur protestieren. Sie forderten eine „Konstitution“ – eine Verfassung. Was das heißt, hatten viele von ihnen in Frankreich kennengelernt. Dorthin hatte es sie nach den Napoleonischen Kriegen verschlagen. Den Aufständischen, die nach dem russischen Wort für den Monat Dezember „Dekabristy“ genannt wurden, war jedoch kein Erfolg beschieden. Ihre Rädelsführer wurden hingerichtet, Gefolgsleute nach Sibirien oder ins Exil verbannt.