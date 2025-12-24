In Moskau starben bei einer Explosion laut russischen Angaben zwei Verkehrspolizisten und der mutmaßliche Täter. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Tatorts einer früheren Tat.

In Moskau sind nach russischen Angaben zwei Verkehrspolizisten sowie der mutmaßliche Täter bei einer Explosion ums Leben gekommen. Wie der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten am Mittwoch mitteilte, wurde "ein Sprengkörper gezündet", als sich die Beamten in den frühen Morgenstunden einer verdächtigen Person näherten. Dabei seien sowohl die Polizisten als auch die verdächtige Person "ihrer Verletzungen erlegen". Der "Vorfall" habe sich nahe des Ortes in der russischen Hauptstadt ereignet, an dem am Montag ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs durch eine Autobombe getötet wurde.

Auf Bildern im russischen Fernsehen waren viele Polizisten zu sehen. Der Ort war abgesperrt. Zeugen berichteten von einer Explosion, die sich gegen 01.30 Uhr (Ortszeit, 23.30 Uhr MEZ am Dienstag) ereignet habe.

Die Ermittler untersuchten demnach den Tatort und führten forensische Analysen aus, darunter "medizinische Untersuchungen und Untersuchungen auf Sprengstoff".

Russischer Generalleutnant durch Sprengsatz getötet worden

Aus Kreisen des ukrainischen Militärgeheimdienstes (HUR) wurde die "Eliminierung" der Polizeibeamten begrüßt. Diese hätten in der Ukraine gekämpft und "ukrainische Kriegsgefangene gefoltert". Eine Beteiligung an dem Angriff wurde nicht bestätigt; dieser sei von einem "Einheimischen" ausgeführt worden.

Unsere Empfehlung für Sie Kurz nach Start in Ankara Libyscher General Mohammed al-Haddad bei Flugzeugabsturz tödlich verunglückt Kurz nach dem Start in Ankara bricht der Kontakt zu einem Flugzeug ab. An Bord soll ein ranghoher libyscher Militär zu einem offiziellen Besuch gewesen sein.

Am Montag war in der Nähe der russische Generalleutnant Fanil Sarwarow durch einen Sprengsatz getötet worden. Sarwarow leitete die operative Ausbildungsabteilung des russischen Generalstabs. Die detonierte Bombe war unter seinem geparkten Auto in einem Wohnviertel im Süden der russischen Hauptstadt platziert worden.

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere mit dem Militäreinsatz in Verbindung stehende Russen bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet. Kiew hat sich zu einigen der Anschläge bekannt.