Es geht um Lieferwege für Waffen und Munition, Einsatztaktiken im Ukraine-Krieg - und auch um Sabotage in Deutschland: Russische Geheimdienste haben ihre Spionage hierzulande verstärkt.

12.09.2024 - 12:59 Uhr

Russische Geheimdienste haben ihre Spionage gegen die deutsche Ukraine-Hilfe und die Bundeswehr verstärkt. Damit habe sich das vornehmlich strategische Interesse der russischen Dienste an Militärpolitik und -strategie „zunehmend auf die taktische Ebene verlagert“, schreibt der Militärische Abschirmdienst (MAD) in seinem neuen Jahresbericht. Er lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag vor.