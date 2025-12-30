Gehen Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine voran? Zumindest haben die Treffen dazu einen deutlich schnelleren Rhythmus erreicht. Der nächste Gipfel steht kurz bevor.
In den Bemühungen um eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine soll es nach Angaben aus Kiew Anfang Januar einen weiteren Gipfel geben. Geplant sei zunächst ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der „Koalition der Willigen“ am 3. Januar in der Ukraine, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Kurz darauf, am 6. Januar, sei dann ein weiteres Treffen auf der Ebene der Staatschefs geplant.