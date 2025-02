Bislang galten die USA als Wichtigster Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Trump knüpft die Hilfen nun an neue Bedingungen.

red/AFP 03.02.2025 - 20:22 Uhr

US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit der Ukraine über die Lieferung von Seltenen Erden an die USA im Austausch für Unterstützungsleistungen an. Seine Regierung wolle ein Abkommen mit Kiew aushandeln, das die Lieferung solcher Metalle aus der Ukraine an die USA garantiere - „im Austausch für das, was wir ihnen geben“, sagte Trump am Montag im Gespräch mit Reportern in Washington.