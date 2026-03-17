Ist mit den Zahlen alles in Ordnung? Darauf schaut die Gemeindeprüfanstalt – und bemängelt in Rutesheim ein paar Punkte. Die Bürgermeisterin bleibt entspannt.
17.03.2026 - 16:00 Uhr
Seit dem Jahr 2020 müssen die Kommunen im Land das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Aufstellung ihrer Haushalte anwenden. Dazu mussten sie eine Eröffnungsbilanz erstellen, bei der sämtliche Vermögenswerte, also auch Immobilien und Straßen sowie Abschreibungen und der Verbrauch von Ressourcen dargestellt werden.