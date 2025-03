Ein Mercedes-Fahrer bremst am Zebrastreifen in Rutesheim gerade noch rechtzeitig vor einer Fußgängerin – und beleidigt sie anschließend lautstark. Die Polizei sucht Zeugen.

Laura Wallenfels 26.03.2025 - 11:57 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmittag in Rutesheim eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen übersehen und anschließend beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Kombis gegen 12.30 Uhr auf der Leonberger Straße in Richtung Autobahn unterwegs, als er an der Kreuzung Moltkestraße eine 25-jährige Frau offenbar zu spät bemerkte. Er konnte noch bremsen, woraufhin die Frau erschrak. Anschließend beschimpfte der etwa 60-jährige Fahrer die Fußgängerin und behinderte den Verkehr. Danach fuhr er weiter. Er wird als Brillenträger mit grauem Vollbart und längeren grauen Haaren beschrieben. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich an den Polizeiposten Rutesheim unter Telefon: 0 71 52/ 99 91 00 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.