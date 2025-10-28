Der Bogen springt über die Saiten des Cellos, dabei entlockt Charlotte Melkonian ihrem Instrument, zumindest für den laienhaften Zuhörer, außergewöhnliche Töne. Wohlwollend schaut Jens Peter Maintz, Dozent eines Meisterkurses der Cello Akademie Rutesheim, der 12-jährigen Cellistin bei ihrem Spiel des „Pezzo capriccioso“ von Tschaikowsky zu. Mit diesem Stück wird sie als eine der Solistinnen und Solisten beim Abschlusskonzert am Sonntag auftreten.

Maintz gibt Melkonian bei seinem Kurs ab und zu Tipps wie „Die Kadenzen waren beide Male zu schnell“, „Spiel nochmal etwas langsamer, mit sehr viel Zeit“ oder „Versuch den Bogen beim Abstrich noch etwas gerader zu halten“. Manchmal spielt er ihr vor. Es sind offensichtlich Kleinigkeiten, die Maintz moniert, so dass seine Schülerin schließlich auch ein „sehr schön“ von ihm erntet.

Die 12-Jährige zeichnet eine gewisse Leichtigkeit aus

Charlotte Melkonian ist während ihres Spiels ganz bei der Sache. Selbst der kleine Sohn der Pianistin, die sie begleitet, und der über die Bühne läuft, stört sie nicht. Sie ist konzentriert, wirkt aber nicht angespannt. Diese gewisse Leichtigkeit zeichnet ihre ganze Person aus: Im Gespräch ist sie offen und angenehm selbstbewusst. Sie sei hier aufgewachsen, aber ihre Mutter sei Armenierin und dadurch sei sie häufig in Armenien. Dort habe sie am Konservatorium auch zum ersten Mal Cello gespielt, erzählt die junge Musikerin, die heute in Hannover lebt.

Sie war erst drei Jahre alt, als Charlotte Melkonian ihre Liebe zum Cello entdeckte. Es geschah, als sie bei einer Aufführung des „Fliegenden Holländers“ von Richard Wagner in den Orchestergraben blickte. „Wir waren oft in Konzerten und Opern, und es gab viele Instrumente bei uns daheim“, sagt die junge Musikerin. Aber sie habe sich in den Klang des Cellos verliebt und dann so lange gebettelt, bis sie ein solches Instrument bekam. „Ich wusste, dass will ich machen und nichts anderes“, betont sie.

Mit neun Jahren in Berliner Akademie der Künste aufgenommen

Mit vier Jahren hat sie angefangen zu spielen. Heute sagt die 12-Jährige: „Das Cellospielen macht mir sehr viel Spaß.“ Immer gleich nach der Schule fange sie damit an. Ihre Mutter, Isabella Melkonian, eine Sängerin, die auch Klavier spielt, begleitet sie. „Meine Mutter übt mit mir. Deshalb klappt es,“ ist die junge Musikerin überzeugt. Erst abends würden sie wieder aufhören.

„Ich wusste, dass will ich machen und nichts anderes“, sagt die Cellistin Charlotte Melkonian heute. Foto: Simon Granville

Den renommierten Cellisten Jens Peter Maintz kennt Charlotte Melkonian bereits von der Akademie der Künste in Berlin, wo er Professor ist. Mit neun Jahren hat sie dort ihre Aufnahmeprüfung gemacht. Seither ist sie einmal in der Woche in Berlin und wird in der Meisterklasse von Maintz unterrichtet. „Er bringt mich weiter. Es passt perfekt“, freut sich die Cellistin. Jens Peter Maintz sagt wiederum über seine Studentin: „Es ist unfassbar. Sie ist eine völlig ausgereifte Musikerin.“ Er habe sie auch zur Cello Akademie „mitgebracht“. „Es ist eine Gelegenheit, sie zu fördern“, sagt Maintz. Und sie habe die Möglichkeit, mit einem Orchester zu spielen.

Wie gehen Schule und Cellospielen zusammen?

Natürlich ist Charlotte Melkonian als Musikerin häufig unterwegs. Wie lässt sich das mit der Schule vereinbaren? „Da brauche ich bei der Schule eine Befreiung“, sagt sie. Sie hat das Glück, dass der Direktor ihrer Schule sie einst bei einem Konzert erlebte und von ihrem Cellospiel begeistert war.

Jens Peter Maintz, der früher über Jahre bei der Cello Akademie Meisterkurse gegeben hat, ist nach einer Pause wieder mit dabei. Musikliebhaber können ihn am Mittwoch Abend um 19 Uhr beim dritten Konzert der Cello Akademie mit dem Titel „Symphonische Meisterklänge“ erleben. Maintz gibt zu, dass es anstrengend sei, zu unterrichten und zu spielen. Aber das mache die Akademie besonders, betont er. Außerdem schätzt er das Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen.