Die 12-jährige Charlotte Melkonian ist Teilnehmerin des Meisterkurses von Jens Peter Maintz bei der Cello Akademie Rutesheim. Sie ist beim Abschlusskonzert am Sonntag zu hören.
28.10.2025 - 18:05 Uhr
Der Bogen springt über die Saiten des Cellos, dabei entlockt Charlotte Melkonian ihrem Instrument, zumindest für den laienhaften Zuhörer, außergewöhnliche Töne. Wohlwollend schaut Jens Peter Maintz, Dozent eines Meisterkurses der Cello Akademie Rutesheim, der 12-jährigen Cellistin bei ihrem Spiel des „Pezzo capriccioso“ von Tschaikowsky zu. Mit diesem Stück wird sie als eine der Solistinnen und Solisten beim Abschlusskonzert am Sonntag auftreten.