Am Ortsrand von Rutesheim kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Zwölfjährige wurde auf ihrem Pedelec von einem Skoda erfasst.
17.06.2026 - 13:13 Uhr
Ein schlimmer Unfall am Dienstag in Rutesheim: Offenbar ohne zuvor Anzuhalten wollte eine Zwölfjährige gegen 16.40 Uhr am Ortsrand in Nähe des Gewerbegebietes die Leonberger Straße mit dem Fahrrad überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei übersah sie dabei einen Skoda, der aus Richtung Flacht unterwegs war – und fuhr einfach auf die Straße.