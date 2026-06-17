Am Ortsrand von Rutesheim kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Zwölfjährige wurde auf ihrem Pedelec von einem Skoda erfasst.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Ein schlimmer Unfall am Dienstag in Rutesheim: Offenbar ohne zuvor Anzuhalten wollte eine Zwölfjährige gegen 16.40 Uhr am Ortsrand in Nähe des Gewerbegebietes die Leonberger Straße mit dem Fahrrad überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei übersah sie dabei einen Skoda, der aus Richtung Flacht unterwegs war – und fuhr einfach auf die Straße.

 

Der 27-jährige Skoda-Fahrer trat voll auf die Bremse, doch es reichte nicht: Sein Auto kollidierte mit dem Pedelec der Zwölfjährigen. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme bis etwa 18.40 Uhr voll gesperrt werden.