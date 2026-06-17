Der 27-jährige Skoda-Fahrer trat voll auf die Bremse, doch es reichte nicht: Sein Auto kollidierte mit dem Pedelec der Zwölfjährigen. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme bis etwa 18.40 Uhr voll gesperrt werden.