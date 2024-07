In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brechen unbekannte Täter in eine Bäckerei in Rutesheim ein und klauen die Kasse. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Chiara Sterk 25.07.2024 - 11:59 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Bäckerei in Rutesheim in der Kirchstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei sollen die Täter die Eingangstüre der Bäckerei aufgehebelt und die Einnahmen aus der Kasse gestohlen haben.