Unbekannte versuchen, sich Zutritt zum Gerätehaus der Rutesheimer Feuerwehr zu verschaffen. Sie richten Schaden an, schaffen es aber nicht, in das Gebäude einzudringen.

Elisa Wedekind 10.11.2024 - 14:57 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben versucht, am Samstag in der Zeit zwischen 1 Uhr nachts und 7.15 Uhr in das Feuerwehrgerätehaus in der Schillerstraße in Rutesheim einzubrechen. Bei dem Versuch, das Fenster aufzuhebeln, ging eine Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Die Haupteingangstür wurde erheblich beschädigt, bei dem Versuch, sie aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere schafften es die Täter jedoch nicht. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 60 50, oder per Email unter leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.