Bei der von unserer Zeitung veranstalteten Autoschau steht am 9. und 10. Mai in Rutesheim die Mobilität auf vier und auf zwei Rädern im Mittelpunkt.

Was gibt es für neue Modelle? Welche Autos sind besonders spritsparend? Oder lieber gleich auf ein E-Auto umsteigen? Was hat der europäische Markt zu bieten? Und was kommt aus Asien? Antworten auf all diese Fragen gibt es am Wochenende auf der Rutesheimer Autoschau, die die Leonberger Kreiszeitung gemeinsam mit der Stadt Rutesheim veranstaltet.

Die Autoschau ist schon seit Jahrzehnten eine gefragte Adresse für all jene, die sich für Mobilität interessieren. Sie wird schon zum 27. Mal in bewährter Partnerschaft zwischen Zeitung und Verwaltung auf die Beine gestellt. Beteiligt sind Autohäuser aus der gesamten Region Leonberg mit ganz unterschiedlichen Marken. Hier sind nicht nur die neuesten Modelle zu sehen, es gibt auch wichtige Informationen rund um die Themen Mobilität und klimafreundliche Innovationen.

Und das betrifft nicht nur das Fahren auf vier Rädern. E-Bikes nehmen auf der Autoschau einen zunehmend wachsenden Stellenwert ein. Wer wissen will, ob sein vorhandenes Fahrrad noch verkehrstauglich ist, kann es bei einem Radcheck am Samstag in der Banhofsstraße von 10 bis 16 Uhr überprüfen lassen.

Das ist längst nicht alles: Am Sonntag öffnen die Geschäfte in Rutesheim von 12 bis 17 Uhr. Die Feuerwehr und die Polizei bieten Vorführungen an, die Rutesheimer Schulklassen locken mit Kaffee und Kuchen. Die Rutesheimer Autoschau rund um den Marktplatz und das Rathaus ist am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.