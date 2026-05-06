Bei der von unserer Zeitung veranstalteten Autoschau steht am 9. und 10. Mai in Rutesheim die Mobilität auf vier und auf zwei Rädern im Mittelpunkt.
06.05.2026 - 05:00 Uhr
Was gibt es für neue Modelle? Welche Autos sind besonders spritsparend? Oder lieber gleich auf ein E-Auto umsteigen? Was hat der europäische Markt zu bieten? Und was kommt aus Asien? Antworten auf all diese Fragen gibt es am Wochenende auf der Rutesheimer Autoschau, die die Leonberger Kreiszeitung gemeinsam mit der Stadt Rutesheim veranstaltet.