Großes Programm in den Bühl-Hallen

45 Stände bieten beim Rutesheimer Bürgerfest am Samstag Informationen, Speisen und Unterhaltung. Ein ökumenischer Gottesdienst eröffnet die Veranstaltung.

Marius Venturini 27.03.2025 - 15:07 Uhr

Zum elften Mal steigt an diesem Samstag, 29. März, das Rutesheimer Bürgerfest. In der Halle Bühl II, Robert-Bosch-Straße 53, präsentieren sich die örtlichen Vereine, Verbände, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden sowie die Stadtverwaltung an insgesamt 45 Ständen.