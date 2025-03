Auf einem Grundstück hinter dem Schulzentrum Rutesheim ist Platz für eine Heizzentrale. Baustart dieser war nun mit dem Spatenstich.

Nathalie Mainka 11.03.2025 - 12:11 Uhr

Die Stadt Rutesheim macht, was das Thema zukunftsträchtige Heizenergie betrifft, einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Kürzlich hatte die Bürgermeisterin Susanne Widmaier zum Spatenstich auf ein Grundstück hinter dem Schulzentrum geladen. Hier wird für den Aufbau des Nahwärmeversorgungsnetzes die benötigte Energiezentrale errichtet. Zahlreiche Interessierte waren gekommen, um sich aus erster Hand über dieses Projekt zu informieren. „Erneuerbare Wärmeenergie ist ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Zukunft“, sagte Susanne Widmaier. „Mit dem Nahwärmeversorgungsnetz können wir eine zuverlässige und nachhaltige Wärmeversorgung für Rutesheim aufbauen.“ Dieses Projekt sei, so die Bürgermeisterin, „ein Zeichen für die Innovationskraft der Stadt.“ Und es sei ein klares Bekenntnis, das Leben in der Stadt umweltfreundlich zu gestalten.