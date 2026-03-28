Rutesheims Bürgermeisterin Viel Applaus und Wertschätzung für Susanne Widmaier
Mit Standing Ovations, persönlichen Worten und Herzlichkeit verabschieden 350 Gäste in der Schul-Aula Susanne Widmaier. Nach acht Jahren geht sie in den Ruhestand.
Mit Standing Ovations, persönlichen Worten und Herzlichkeit verabschieden 350 Gäste in der Schul-Aula Susanne Widmaier. Nach acht Jahren geht sie in den Ruhestand.
Überwältigt und gerührt von ihrem Abschiedsabend in der mit mehr als 350 Gästen voll besetzten Aula im Schulzentrum war die Rutesheimer Bürgermeisterin Susanne Widmaier. „Ich habe mir gerade nochmal überlegt, ob ich nicht verlängern soll, aber so ist es nun gut“, scherzte die 59-Jährige bei ihrer Dankesrede, die den Schlusspunkt unter eine zweistündige bewegende Veranstaltung setzte. Am 31. März scheidet sie nach acht Jahren an der Verwaltungsspitze im Rutesheimer Rathaus offiziell aus dem Amt.