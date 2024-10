Bestimmte Kunden und Städte in Deutschland lässt der irische Billigflieger künftig links liegen. Der Check-In am Schalter wird abgeschafft. Aus Dortmund, Leipzig und Dresden zieht sich Ryanair zurück – Berlin und Hamburg nur noch mit Restprogramm.

Michael Maier 10.10.2024 - 15:04 Uhr

Europas größter Billigflieger Ryanair plant eine drastische Änderung im Reiseprozess: Ab Mai 2025 sollen sämtliche Check-in-Schalter an Flughäfen geschlossen werden. Außerdem fliegt die Airline die Flughäfen Leipzig, Dresden und Dortmund künftig gar nicht mehr an - in Berlin und Hamburg wird kräftig gekürzt. Diese Ankündigungen machte Ryanair-Chef Michael O’Leary in Dublin. Zukünftig wird der Check-in ausschließlich über die Ryanair-App möglich sein.