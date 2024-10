Fliegen ist hierzulande vergleichsweise teuer. Darüber klagt auch der irische Billigflieger Ryanair, der sich weiter aus Deutschland zurückzieht.

red/dpa 10.10.2024 - 16:17 Uhr

Die irische Billigfluglinie Ryanair macht ihre Drohung wahr und streicht ihr Angebot in Deutschland kräftig zusammen. Dortmund, Dresden und Leipzig würden im Sommer 2025 nicht mehr angeflogen, sagte Fluglinienchef Eddie Wilson in Hamburg. Das Angebot in Hamburg werde im Sommer um 60 Prozent reduziert. Ryanair-Flugzeuge sind an den Standorten nicht stationiert.