Rydzek-Geschwister bei Olympia Zwei Skisportler mit besonders enger Bindung
Coletta und Johannes Rydzek sind erneut gemeinsam bei Olympischen Spielen. Sie stützen sich gegenseitig – und wollen Medaillen in unterschiedlichen Sportarten gewinnen.
Viele Athletinnen und Athleten in der deutschen Mannschaft haben sich aus zwei Gründen auf die Winterspiele im Norden Italiens ganz besonders gefreut: weil die Anreise mit dem eigenen Auto möglich ist – und weil die Verwandtschaft dabei sein kann. Dabei ist das für einige Olympia-Starter gar nicht so neu: bei ihnen ist die Familie Teil des Teams.