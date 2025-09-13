Gesteinsbrösel aus dem All stellen gängige Ideen dazu infrage, wie viel Wasser urtümliche Himmelbrocken einst auf unseren Planeten brachten. Kann Wasser in den Tiefen eines Asteroiden viel länger überdauern als gedacht?
13.09.2025 - 13:54 Uhr
Auf dem Mutterkörper des Asteroiden Ryugu floss wohl noch mehr als eine Milliarde Jahre nach seiner Entstehung Wasser. Das schließt ein Forscherteam aus der Analyse von Gesteinsfragmenten von Ryugu, die im Zuge des „Hayabusa 2“-Projekts zur Erde gebracht wurden.