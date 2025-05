Eindrucksvoll groß werden sie in jedem Fall sein. Ganze 40 Meter hoch werden drei massive Schleuderbeton-Funkmasten sein, die entlang der S-Bahn-Verlängerung errichtet werden, die derzeit zwischen Bernhausen und Neuhausen gebaut wird. Der erste Mast wird am Rand von Bernhausen beim Lidl-Markt stehen, der zweite etwa auf der Hälfte der Strecke zwischen der Kläranlage und der Firma TK Elevator, und der dritte wird sich am neuen Bahnhof in Neuhausen befinden, genauer gesagt an der Robert-Bosch-Straße bei der neuen Fußgängerunterführung.