Am Bahnhof Renningen sorgt eine defekte Weiche für Behinderungen auf den Linien S 6, S 60 und S 62. Das Problem soll bald behoben sein. Nicht nur deshalb ist Geduld gefragt.
01.06.2026 - 13:39 Uhr
Eine defekte Weiche am Bahnhof Renningen (Kreis Böblingen), die seit dem Wochenende Probleme im S-Bahnverkehr bereitet, soll in der Nacht auf Dienstag, 2. Juni, repariert werden. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Von 6 Uhr an am Dienstagmorgen soll der Verkehr auf den Linien S 6, S 60 und S 62 dann wieder normal laufen.