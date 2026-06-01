Am Bahnhof Renningen sorgt eine defekte Weiche für Behinderungen auf den Linien S 6, S 60 und S 62. Das Problem soll bald behoben sein. Nicht nur deshalb ist Geduld gefragt.

Eine defekte Weiche am Bahnhof Renningen (Kreis Böblingen), die seit dem Wochenende Probleme im S-Bahnverkehr bereitet, soll in der Nacht auf Dienstag, 2. Juni, repariert werden. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Von 6 Uhr an am Dienstagmorgen soll der Verkehr auf den Linien S 6, S 60 und S 62 dann wieder normal laufen.

Das Problem war erstmals am Samstag gegen 9 Uhr aufgetreten. Nachdem es zunächst geheißen hatte, das Problem am Bahnhof Renningen sei behoben, dauerte es nicht lange, ehe gegen 14 Uhr die nächste Störung gemeldet wurde. Bahnen der Linien S 6 und S 60 fielen aus oder verspäteten sich.

Bahn: Ausfälle und Verspätungen sind weiterhin möglich

Für kurze Zeit wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Seit Sonntag fahren zwar beide S-Bahn-Linien, allerdings nur im Halbstundentakt zwischen Renningen und Weil der Stadt (S 6). Laut Deutscher Bahn werden deshalb auf den betroffenen Strecken Vollzüge eingesetzt. Es könne allerdings weiterhin zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen kommen.

Die S 60 verkehrt regulär zwischen Renningen und Böblingen. Bei der S 62 wiederum handelt es sich um eine Express-Verbindung zwischen Weil der Stadt und Feuerbach, die nur an sieben Stationen hält.

Bahnfahrer müssen sich in den kommenden Tagen auf weitere Behinderungen im Zugverkehr rund um Renningen einstellen. In den Nächten vom 4. auf den 5. (Donnerstag auf Freitag) und 5. auf den 6. Juni, jeweils von etwa 22.30 bis 5 Uhr, finden zwischen Weil der Stadt und Leonberg Schleifarbeiten an den Schienen statt. In der Nacht auf Freitag entfällt deshalb die Flughafen-Frühanbindung um 3.48 Uhr ab Weil der Stadt. Stattdessen fährt ein Bus bereits um 3.22 Uhr in Weil der Stadt ab.

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In der Nacht auf Samstag fährt die S 6 zwischen Leonberg und Weil der Stadt nur ab Leonberg um 0.13 Uhr und 0.43 Uhr sowie ab Weil der Stadt um 1.03 Uhr. Für die restlichen Verbindungen wird ein Bus eingesetzt.

Ab Samstag Streckensperrungen wegen Hesse-Bahn

Am Samstag, 6. Juni, ist dann die Bahnstrecke zwischen Renningen und Weil der Stadt gesperrt wegen Bauarbeiten im Zuge der Reaktivierung der Hermann-Hesse-Bahn nach Calw. Es fährt halbstündlich ein Ersatzbus, zusätzlich der reguläre Linienbus nach Calw. Zwischen Weil der Stadt und Leonberg fährt zudem im Berufsverkehr ein Expressbus (S6X) ohne Zwischenstopp. Die S 62 entfällt.

Ab Betriebsbeginn am Sonntag, 14. Juni, soll dann alles wieder normal laufen. Dann soll auch die Hermann-Hesse-Bahn endlich ab und bis Renningen fahren und das auch alle 30 statt wie bisher nur alle 60 Minuten. Die genauen Zeiten finden sich in der digitalen Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn oder des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS).