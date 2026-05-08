S-Bahn-Chaos in Stuttgart: wichtiger Tunnel zwei Wochen lang gesperrt

S-Bahn Stuttgart Pragtunnel wird saniert – Einschränkungen für S-Bahnfahrgäste
Die Deutsche Bahn saniert den Pragtunnel zwischen Nordbahnhof und Feuerbach. Für Fahrgäste der Linien 4, 5 und 6 hat das von Montag an erhebliche Folgen.
Die Deutsche Bahn saniert den Pragtunnel zwischen Nordbahnhof und Feuerbach. Für Fahrgäste der Linien 4, 5 und 6 hat das von Montag an erhebliche Folgen.
Von Montag an müssen sich Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart mit neuerlichen Einschränkungen rechnen. Der Pragtunnel zwischen den Stationen Feuerbach und Nordbahnhof wird instand gesetzt. Betroffen hiervon ist die zweigleisige Röhre, durch die der S-Bahnverkehr läuft. Die muss in diesem Jahr für die nun beginnenden Arbeiten insgesamt drei Wochen lang gesperrt werden. Für die Fahrgäste der S-Bahn hat das erhebliche Auswirkungen, aber auch der Fern- und Regionalverkehr, der in der parallel dazu verlaufenden Röhre unterwegs ist, kommt nicht ungeschoren davon.