Statt am Montagmorgen, 24. März, können die S-Bahnen erst am Mittwochabend, 26. März, wieder an Gleis eins in Stetten-Beinstein halten. Ab 11. April halten die Züge der S2 dann auch wieder an Gleis zwei. Busse fahren als Ersatzverkehr.

Eva Schäfer 20.03.2025 - 13:00 Uhr

Bei den Arbeiten zum barrierefreien Ausbau der Station Stetten-Beinstein kommt es zu einer Verlängerung der Arbeiten an Gleis 1. Das teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit, auch die kommunalen Verwaltungen seien darüber informiert worden. Statt am Montagmorgen, 24. März, 5 Uhr, können die S-Bahnen erst am Mittwochabend, 26. März, ab 21 Uhr dort wieder halten. Deshalb fährt die S-Bahn Stuttgart von Montag, 24. März, 5 Uhr, bis Mittwoch, 26. März, 21 Uhr, zwischen den Stationen Stetten-Beinstein und Endersbach in beiden Richtungen einen Ersatzverkehr mit Bussen der Linie S2E. Die DB bittet Fahrgäste einzuplanen, dass die Busse in Stetten-Beinstein früher abfahren und auch länger unterwegs sind.