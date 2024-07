Eine S-Bahn der Linie S6 blockierte durch einen technischen Defekt die Stammstrecke der S-Bahn Stuttgart zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße. Nun ist der Weg wieder frei – aber es gibt weiterhin Zugausfälle und Verspätungen.

may 09.07.2024 - 15:22 Uhr

Wer mit der Stuttgarter S-Bahn fahren will, muss aktuell Geduld mitbringen: Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Eine technische Störung an einer S-Bahn der Linie S6 an der Haltestelle Schwabstraße blockierte am Dienstagnachmittag die Strecke zwischen Schwabstraße und Hauptbahnhof. Nun ist die Strecke wieder frei, wie die S-Bahn Stuttgart über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mitteilte.