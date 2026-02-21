Wegen Personalausfällen und einer Weichenstörung kommt es am Samstag zwischen Stuttgart und Plochingen auf der Linie S1 zu Ausfällen und Verspätungen.

Bereits am Samstagvormittag meldete der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) Ausfälle der S-Bahn-Linie S1 wegen kurzfristiger Personalausfälle. Betroffen sei der 15-Minuten-Takt zwischen Plochingen und Stuttgart-Schwabstraße. Zudem wies der VVS Fahrgäste darauf hin, ersatzweise die S-Bahnen zwischen Kirchheim unter Teck und Stuttgart-Vaihingen zu nutzen.

Gegen 14 Uhr meldete der Verkehrsverbund weitere Einschränkungen der Linie S1. Aufgrund einer Weichenstörung im Bahnhof Plochingen sei die Strecke zwischen Wendlingen und Plochingen zu diesem Zeitpunkt nur eingleisig befahrbar gewesen, weshalb es zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen sei.

S-Bahn in Stuttgart: Live-Übersicht über Verspätungen und Ausfälle

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus; die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren.

Der VVS bittet Fahrgäste, sich online über ihre Fahrt zu informieren und auf Ansagen sowie Anzeigen am Bahnsteig zu achten.