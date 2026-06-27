Wegen eines Brandes läuft laut einem Bundespolizeisprecher nichts mehr: Der Bahnverkehr wurde eingestellt. Worauf müssen sich Reisende einstellen?
27.06.2026 - 14:08 Uhr
Stuttgart - Wegen eines Böschungsbrands nahe dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr eingestellt worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Demnach gibt es seit dem Mittag Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr. Auch der S-Bahn-Verkehr wurde in der Innenstadt gestoppt, wie die Deutsche Bahn auf "X" mitteilte.