Die S-Bahn-Linie 5 soll über Bietigheim-Bissingen hinaus verlängert werden. Aber bis wohin? Die Stadt Vaihingen/Enz ist an einer Verlängerung bis Mühlacker interessiert.

Oliver von Schaewen 02.08.2024 - 15:20 Uhr

Die Mühlen im Öffentlichen Nahverkehr mahlen langsam. So ist es auch beim geplanten Ausbau der S-Bahn-Linie 5. Die ersten Bahnen können nach neuesten Schätzungen des Verband Region Stuttgart (VRS) wohl erst nach 2034 fahren. Die Strecke von Stuttgart nach Bietigheim-Bissingen soll künftig in Vaihingen an der Enz enden. Ganz sicher ist das aber noch nicht. Denn auch Mühlacker steht als Endhaltepunkt im Fokus. Das Problem: Die mit rund 26 000 Einwohnern größte Stadt des Enzkreises liegt außerhalb der Region Stuttgart. Könnte sich so das Projekt nochmals verzögern – oder gar beschleunigen?