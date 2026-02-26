S-Bahn-Sperrung VfB Stuttgart gegen Celtic FC: Diese Anreise sollten Fans heute kennen
Die Stuttgarter empfangen am frühen Donnerstagabend die Schotten aus Glasgow in Bad Cannstatt. So kommen die VfB-Fans stressfrei zur MHP Arena.
Nach dem deutlichen 4:1-Auswärtssieg der VfB-Kicker bei Celtic Glasgow könnte das Rückspiel an diesem frühen Donnerstagabend „a gmähts Wiesle“ sein, wie man im hiesigen Slang sagt. Doch Achtung, Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, ein Selbstläufer wird das Spiel gegen die Schotten im Stuttgarter Stadion jedenfalls nicht.