Zum „Endspiel“ um das Weiterkommen in der Champions League am Mittwoch um 21 Uhr gegen Paris St. Germain müssen Fans des VfB Stuttgart auf dem Weg ins Stadion mehr Zeit einplanen. Aufgrund der Streckensperrung zwischen Hauptbahnhof und Waiblingen auf dem Heimweg gar auf Busse umsteigen.

Alexander Müller 29.01.2025 - 06:00 Uhr

Es ist das „Endspiel“ ums Weiterkommen in der Champions League. Am Mittwoch, 29, Januar, um 21 Uhr empfängt der VfB Stuttgart am letzten Spieltag Paris St. Germain. Die Anfahrt zur Partie in der MHP-Arena ist normal möglich, allerdings müssen sich Fans darauf einstellen, dass es bei der Heimfahrt zu massiven Einschränkungen im VVS-Netz kommt.