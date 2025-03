Weil ein Fahrgast in Stuttgart-Österfeld ärztlich versorgt werden muss, ist die Strecke von Österfeld zur Schwabstraße aktuell blockiert. Es kommt zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen.

Julika Wolf 06.03.2025 - 17:02 Uhr

Einmal mehr brauchen Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahnen am Donnerstag etwas Geduld: Wegen der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in einer Bahn der Linie S1 in Österfeld ist die Strecke von Österfeld in Richtung Stuttgart-Schwabstraße aktuell blockiert. Das teilte die S-Bahn Stuttgart am Donnerstagnachmittag auf X, vormals Twitter, mit.