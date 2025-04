03.04.2025 - 14:02 Uhr , aktualisiert am 04.04.2025 - 10:54 Uhr

Seit Tagen fahren die S-Bahnen in der Region unzuverlässig – wegen einer Baustelle auf der S1. Seit Donnerstag werden teils Ersatzbusse eingesetzt. Wie lange dauern die Probleme noch an?

Simon Koenigsdorff 03.04.2025 - 14:02 Uhr

Wer in dieser Woche mit der S-Bahn in und um Stuttgart unterwegs ist, dürfte große Mühe haben, pünktlich ans Ziel zu kommen. Zwischen Böblingen und Stuttgart-Vaihingen teilen sich die Bahnen seit Dienstag nun ein Gleis mit dem Regional- und Fernverkehr – mit massiven Auswirkungen. Bereits am Montag hatte eine Signalstörung im selben Abschnitt für Probleme gesorgt.