Ein defektes Signal sorgt am Mittwochmorgen für Chaos im Stuttgarter S-Bahn-Verkehr. In unserer Live-Übersicht sehen Sie alle aktuellen Ausfälle und Verspätungen.
01.10.2025 - 08:01 Uhr
Update von 8.20 Uhr: Gute Nachrichten für alle S-Bahn-Pendler. Die Signalstörung ist behoben, wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt. Der Verkehr auf der Stammstrecke laufe wieder an. Vereinzelt könne es jedoch noch zu Folgeverspätungen kommen. Die S-Bahn bittet Fahrgäste daher weiterhin, sich vor Fahrtantritt online zu informieren.