Ein defektes Signal sorgt am Mittwochmorgen für Chaos im Stuttgarter S-Bahn-Verkehr. In unserer Live-Übersicht sehen Sie alle aktuellen Ausfälle und Verspätungen.

Update von 8.20 Uhr: Gute Nachrichten für alle S-Bahn-Pendler. Die Signalstörung ist behoben, wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt. Der Verkehr auf der Stammstrecke laufe wieder an. Vereinzelt könne es jedoch noch zu Folgeverspätungen kommen. Die S-Bahn bittet Fahrgäste daher weiterhin, sich vor Fahrtantritt online zu informieren.

S-Bahn Stuttgart: Verspätungen und Ausfälle im Überblick Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Erstmeldung von 8 Uhr: Pendler in Stuttgart brauchen einmal mehr starke Nerven. Denn derzeit kommt es auf allen S-Bahn-Linien zu Verspätungen und Ausfällen. Das teilt die S-Bahn Stuttgart auf X mit. Grund ist demnach ein defektes Signal zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Bad Cannstatt.

Die S-Bahn Stuttgart bittet Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt online zu informieren und mehr Zeit einzuplanen. Bis wann die Störungen behoben sein soll, teilte sie nicht mit.