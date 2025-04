S-Bahn-Fahrgäste in Stuttgart müssen sich 2027 auf eine erneute Sperrung der Stammstrecke einstellen. Die überraschende Ankündigung der Bahn im Aufsichtsrat des VVS hat für Verstimmung gesorgt.

Christian Milankovic 08.04.2025 - 18:36 Uhr

Entgegen bisheriger Aussagen der Deutschen Bahn wird es auch im Jahr 2027 eine Sperrung des zentralen S-Bahnabschnitts in der Innenstadt, der sogenannten Stammstrecke, geben. Die entsprechende Aussage eines Bahnvertreters in der nicht-öffentlichen Aufsichtsratssitzung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) hat am Dienstag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen für schwere Irritationen gesorgt.