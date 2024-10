Am Freitagabend müssen sich Reisende auf Störungen im S-Bahnverkehr Stuttgart einstellen. Grund ist eine defekte S-Bahn an der Haltestelle Feuersee. Was bislang bekannt ist.

Eine defekte S-Bahn im Bereich der Haltestelle Feuersee in Stuttgart-West sorgt zurzeit für Störungen im gesamten S-Bahnverkehr Stuttgart.

Wie der VVS auf seiner Störungsseite berichtet, sei der der Verkehr zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Hauptbahnhof (tief) wegen der defekten S-Bahn stark eingeschränkt. Deshalb komme es im S-Bahnverkehr zu folgenden Änderungen:

Die S4 Richtung Stuttgart endet in Feuerbach und startet Richtung Backnang/Marbach in Stuttgart-Hauptbahnhof (oben). Die S5 Richtung Stuttgart endet in Stuttgart-Hauptbahnhof (oben) und startet Richtung Bietigheim in Feuerbach.

Die S6 fährt nur zwischen Zuffenhausen und Weil der Stadt, die S60 nur zwischen Zuffenhausen und Renningen/Böblingen.

Zwischen Zuffenhausen und Stuttgart-Hauptbahnhof können Reisende alternativ die S4 beziehungsweise S5 nutzen.

Die Linien S1, S2 und S3 werden zwischen Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Hauptbahnhof (oben) umgeleitet, die Halte dazwischen entfallen.

Wie lange die Störung noch besteht, ist derzeit nicht absehbar. (Stand: 19.30 Uhr)