Reisende und Pendler brauchen am Mittwochnachmittag im Stuttgarter S-Bahnverkehr bei den Linien S2 und S3 Geduld. Grund ist ein defektes Signal in Bad Cannstatt.

Matthias Kapaun 21.05.2025 - 15:19 Uhr

Ein Defekt an einem Signal in der Nürnberger Straße in Bad Cannstatt bringt am Mittwochnachmittag die S-Bahnlinien S2 und S3 aus dem Takt.