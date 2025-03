Ein defektes Signal an der Haltestelle Schwabstraße sorgt am Donnerstagmorgen zeitweise für Fahrplanabweichungen auf allen Linien. Die Details.

Philip Kearney 20.03.2025 - 07:19 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist es zeitweise auf allen S-Bahn-Linien in Stuttgart zu Fahrplanabweichungen gekommen. Wie der Verkehrsverbund Stuttgart auf seiner Webseite mitteilte, war der Grund dafür ein Defekt an einem Signal an der Haltestelle Schwabstraße in Richtung Vaihingen.