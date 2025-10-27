Engpässe und technisches Chaos - kürzere Züge auf zwei Linien

S-Bahn-Verkehr in Stuttgart Kürzere Züge – Bahn reduziert Kapazität auf zwei S-Bahnlinien
Die Stuttgarter S-Bahnlinien S4 und S5 fahren seit Montag mit kürzeren Zügen als üblich. Schuld ist ein Softwareproblem.
Neuer Rückschlag für die ohnehin leidgeprüften Nutzer der Stuttgarter S-Bahn. Seit Montag ist das Angebot auf zwei Linien um ein Drittel gekürzt. Der Zustand wird sich über Wochen hinziehen.