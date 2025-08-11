Ein Mann hat am Freitagmorgen im Raum Stuttgart für gefährliche Situationen im Bahnverkehr gesorgt. Er betrat mehrfach unbefugt die Gleise.
11.08.2025 - 15:34 Uhr
Ein 57 Jahre alter Mann hat am Freitagmorgen mehrfach den Bahnverkehr im Raum Stuttgart gestört, indem er sich unbefugt im Gleisbereich aufhielt. Nach Angaben der Polizei war der Tatverdächtige gegen 7 Uhr zunächst zwischen den Bahnhöfen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen unterwegs. Später – gegen 7.40 Uhr – soll sich der Mann zudem im Gleisbereich zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Untertürkheim aufgehalten haben.