In der S4 kam es am Dienstag zu einem Streit zwischen einer 73-Jährigen und einer Jugendlichen, bei welchem die Seniorin verletzt wurde. Die Jüngere hatte wohl ihre Füße auf dem Sitz abgelegt.

Julia Amrhein 26.02.2025 - 11:50 Uhr

Eine 73-Jährige ist am Dienstagnachmittag in der S4 von einer Unbekannten am Arm verletzt worden, nachdem sie mit diese in Streit geraten war. Wie die Polizei mitteilt, war die Ältere gegen 13.50 Uhr am Bahnhof in Marbach in die S-Bahn in Richtung Stuttgart eingestiegen und hatte sich neben eine Jugendliche gesetzt, die ihre Füße auf den gegenüberliegenden Sitz abgelegt hatte. Dieses Verhalten war wohl der Anlass für den Streit zwischen den Frauen, in dessen Verlauf die 73-Jährige am Ellenbogen verletzt wurde.