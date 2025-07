Welche zusätzlichen Aufgaben kommen auf den nächsten Betreiber der S-Bahn Stuttgart zu? Die Region legt eine ehrliche Bestandsaufnahme vor, die Regionalräte melden Gesprächsbedarf an.

04.07.2025 - 06:00 Uhr , aktualisiert am 04.07.2025 - 12:01 Uhr

Ernüchternder Ausblick in die Zukunft der S-Bahn

Nahverkehr in der Region Stuttgart

Die S-Bahn Stuttgart gibt derzeit kein gutes Bild ab: das Nahverkehrssystem, das eigentlich die Region in Bewegung halten sollte, wird gebeutelt von einer Vielzahl an Baustellen, Unzulänglichkeiten der Infrastruktur oder einfach nur Fahrzeugen, die zicken. Doch der beklagenswerte Status quo hält den Regionalverband, der für den S-Bahnverkehr verantwortlich ist, nicht davon ab, an eine bessere Zukunft zu glauben.