Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Die Deutsche Bahn (DB) setzt die Modernisierung des Schienennetzes und den Ausbau des Digitalen Knotens Stuttgart fort. Seit Anfang Februar ist die nächtliche Sperrung zwischen dem Hauptbahnhof und Waiblingen zwar vorbei, doch die Verschnaufpause für Pendler ist nur kurz. Betroffen von den Sperrungen sind in den kommenden Wochen unter anderem die Stammstrecke zwischen dem Hauptbahnhof Stuttgart und Vaihingen. Es wird ein Busersatzverkehr eingerichtet. Aber auch im Raum Feuerbach müssen sich Pendler auf Beeinträchtigungen einstellen.

S-Bahn Stuttgart Innenstadt

Von Montag, 11. Februar, bis Freitag, 21. März, erneuert die Deutsche Bahn Gleise und arbeitet an der Oberleitung im S-Bahn-Tunnel in der Stuttgarter Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen. Die Sperrungen finden in den Nächten von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag, jeweils zwischen 21 und 4.30 Uhr statt. Zumindest am Wochenende sollen die Züge für die Nachtschwärmer wie gewohnt rollen. Eine Ausnahme bildet die Zeit von Samstag, 15. Februar, 1.30 Uhr bis Montag, 17. Februar, 4.30 Uhr. An diesem Wochenende wird die Stammstrecke durchgehend für den Zugverkehr gesperrt sein.

Von den Sperrung sind alle S-Bahn-Linien betroffen. Die S 1 verkehrt nur alle 30 Minuten zwischen Kirchheim/Teck und Hauptbahnhof sowie zwischen Vaihingen und Herrenberg. Die S 2 ist zwischen Schorndorf und Hauptbahnhof sowie Vaihingen und Filderstadt, die S 3 lediglich zwischen Backnang und Bad Cannstatt unterwegs. Die Linie S 4 ist zwischen Marbach/Neckar und Hauptbahnhof, die S 5 Bietigheim-Bissingen und Zuffenhausen im Einsatz. Die Linien S 6/S 60 verkehren nur zwischen Weil der Stadt/Böblingen und Zuffenhausen.

Die DB setzt während der Sperrung Busse als Schienenersatzverkehr (SEV1) zwischen dem Arnulf-Klett-Platz am Hauptbahnhof und Vaihingen über die Haltestellen Stadtmitte (Wilhelmsbau/Büchsenstraße), Feuersee, Schwabstraße, Westbahnhof, Universität und Österfeld (Alter Friedhof) ein. Zusätzlich gibt es eine Direktverbindung (S5E) ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Zuffenhausen.

Raum Feuerbach

Ab 22. Februar setzt die Bahn zudem den Ausbau des Digitalen Knotens Stuttgart (DKS) im Raum Feuerbach fort. Die neue Leit- und Sicherungstechnik soll künftig einen dichteren Takt ermöglichen und somit für mehr Stabilität im Fahrplan sorgen. Von Samstag, 22. Februar, 1.30 Uhr bis Montag, 3. März, 4 Uhr müssen die Ferngleise zwischen Zuffenhausen und Nordbahnhof gesperrt werden. Die S-Bahn-Linien S 4 und S 5 fahren im 30-Minuten-Takt. Die Linien S 6/S 60 verkehren nur zwischen Weil der Stadt/Böblingen und Zuffenhausen, die S 62 entfällt.

Davon betroffen ist auch der Fern- und Regionalverkehr, es fallen einige Fahrten aus. Die Züge des Regionalexpresses (RE1) zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Karlsruhe werden umgeleitet und halten zusätzlich in Bietigheim-Bissingen. Der RE8 verkehrt nur zwischen Würzburg sowie Bietigheim-Bissingen. Von dort aus gibt es eine stündliche Direktverbindung per Bus nach Stuttgart. Die Regionalbahn 11, die Schusterbahn, zwischen Kornwestheim und Untertürkheim entfällt. Und auch die Metropolexpresse 17 und 18 fahren nicht zwischen Bietigheim/Ludwigsburg und Stuttgart.

Raum Filderstadt

Und nicht zuletzt werden auch die Kabelarbeiten zwischen Vaihingen und Filderstadt fortgesetzt. Nach der derzeit noch gültigen Sperrung der Strecke auf den Fildern können die S-Bahnen von Freitag, 7. Februar, 20 Uhr bis Montag, 10. Februar, 4.30 Uhr zumindest wieder eingleisig verkehren. Da sich die Züge dadurch aber auf diesem Streckenabschnitt nicht begegnen können, kommt es auch an diesem Wochenende weiter zu Einschränkungen auf den Linien S 1, S 2 und S 3. Zumeist verkehren diese im 30-Minuten-Takt.

Nähere Informationen unter: www.bahn.de oder www.s-bahn-stuttgart.de sowie in der App DB Navigator oder vvs.de.