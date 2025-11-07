Derzeit läuft ein Polizeieinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof. Mit Folgen für den S-Bahn-Verkehr. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien.
07.11.2025 - 19:18 Uhr
Update: Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, ist der Polizeieinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof (tief) beendet. Es kommt allerdings noch zu Folgeabweichungen auf allen S-Bahn-Linien. Fahrgäste werden gebeten, vor Fahrtantritt ihre Verbindung online zu prüfen und auf Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig zu achten.