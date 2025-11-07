Derzeit läuft ein Polizeieinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof. Mit Folgen für den S-Bahn-Verkehr. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien.

﻿ Update: Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, ist der Polizeieinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof (tief) beendet. Es kommt allerdings noch zu Folgeabweichungen auf allen S-Bahn-Linien. Fahrgäste werden gebeten, vor Fahrtantritt ihre Verbindung online zu prüfen und auf Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig zu achten.

Erstmeldung: Bahnfahrer in Stuttgart brauchen einmal mehr starke Nerven. Denn derzeit kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf allen S-Bahn-Linien. Das teilte die S-Bahn Stuttgart soeben auf X mit.

Grund sei ein Polizeieinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof. Was hinter diesem steckt, wusste die Stuttgarter Polizei auf Nachfrage nicht und verwies auf die zuständige Bundespolizei, die zunächst nicht zu erreichen war.

S-Bahn Stuttgart: Live-Übersicht über Verspätungen und Ausfälle

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die S-Bahn bittet Fahrgäste, ihre Verbindung online zu prüfen und auf die Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig zu achten.